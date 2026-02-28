Liberan a empresario secuestrado en zona rural de Puerto Santander

Norte de Santander.

Luego de varios meses de angustia e incertidumbre para su familia, fue liberado el empresario Gonzalo Enrique Arenas, quien permanecía secuestrado desde el pasado 2 de mayo de 2025, cuando fue interceptado por hombres armados en la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino.

La liberación se produjo en la vereda La Chinita, zona rural del municipio de Puerto Santander, donde el ingeniero fue entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, entidad que posteriormente lo trasladó a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.

Arenas, de 42 años y dedicado a la compra de material pétreo, carbón y coque, había sido secuestrado en el sector de Santa Cecilia mientras se movilizaba junto a su padre y otros comerciantes para adelantar negocios relacionados con su actividad económica.

Según el relato entregado en su momento por sus familiares, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que se desplazaban, obligó a los ocupantes a descender bajo amenazas y posteriormente los condujo a una zona rural, donde fueron retenidos e interrogados durante varias horas.

Finalmente, los captores decidieron mantener en cautiverio al empresario y liberar a los demás acompañantes.

Desde entonces, la familia vivió semanas marcadas por la incertidumbre, pues aseguraban no haber recibido información clara sobre su paradero ni sobre avances en la investigación. Incluso habían solicitado acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos para facilitar un canal humanitario que permitiera su liberación.

Durante el tiempo de cautiverio, sus padres insistieron en los llamados para respetar su vida e integridad, advirtiendo además que el empresario presentaba problemas de salud que requerían tratamiento médico permanente.

El caso generó amplio rechazo en Norte de Santander y motivó pronunciamientos de autoridades regionales, incluida la Gobernación, que pidió públicamente su liberación mediante un mensaje institucional.

Tras su entrega, el ingeniero fue trasladado a una clínica, donde especialistas adelantan valoraciones médicas para establecer sus condiciones físicas y emocionales luego del prolongado cautiverio.