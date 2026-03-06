Investigan muerte de niño de 4 años que presuntamente fue encontrado en una lavadora en Bello

Medellín

El pasado jueves 5 de marzo, la línea de emergencias 123 atendió un caso de una madre que llegó al Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello, con su hijo de 4 años sin signos vitales.

Según las autoridades, aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte del menor. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, quien llegó al hospital con el niño en brazos, el pequeño habría caído presuntamente dentro de una lavadora mientras ella se encontraba trabajando en una máquina de confección.

“En el momento,son diferentes versiones las que se han entregado y se han escuchado. Entonces, lo que va a ocurrir o lo que se va a determinar es ya con la recolección de evidencia física y elementos materiales de prueba que puedan determinar la causa de la muerte del menor“, expuso el Mayor Manuel Tovar, Jefe de comunicaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.