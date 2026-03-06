Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 17:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Investigan muerte de niño de 4 años que presuntamente fue encontrado en una lavadora en Bello

El menor identificado como Thiago Guisao Cortés, de 4 años de edad, fue encontrado por su madre luego de que muriera presuntamente ahogado dentro de una lavadora.

Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Antioquia. Foto: cortesía. / Redes

Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Antioquia. Foto: cortesía.
Medellín

Medellín

El pasado jueves 5 de marzo, la línea de emergencias 123 atendió un caso de una madre que llegó al Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello, con su hijo de 4 años sin signos vitales.

Según las autoridades, aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte del menor. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, quien llegó al hospital con el niño en brazos, el pequeño habría caído presuntamente dentro de una lavadora mientras ella se encontraba trabajando en una máquina de confección.

“En el momento,son diferentes versiones las que se han entregado y se han escuchado. Entonces, lo que va a ocurrir o lo que se va a determinar es ya con la recolección de evidencia física y elementos materiales de prueba que puedan determinar la causa de la muerte del menor“, expuso el Mayor Manuel Tovar, Jefe de comunicaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Más información

Sin embargo, las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir