ICETEX ofrece becas para estudiar maestrías desde Colombia en EE.UU: requisitos y fechas clave

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió una nueva convocatoria de 40 becas internacionales para cursar maestrías virtuales en alianza con la Broward International University (BIU).

Las ayudas cubren el 70 % del valor de la matrícula y están dirigidas a profesionales colombianos interesados en realizar estudios de posgrado 100 % en línea, con inicio de clases en abril de 2026.

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 de la tarde del 2 de marzo de 2026 y el proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del ICETEX.

¿Qué programas ofrece la convocatoria del ICETEX de las maestrías virtuales en Estados Unidos?

Las 40 becas aplican para maestrías en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas:

Administración de negocios

Educación virtual

Marketing digital

Inteligencia artificial

Ingeniería de software

Transformación digital

Liderazgo

Emprendimiento

Gestión de la salud

Los programas tienen una duración aproximada de 18 meses, se desarrollan en modalidad 100 % online y permiten obtener un título oficial estadounidense (USA Degree).

¿Quiénes pueden postularse a las becas de maestrías virtuales en Estados Unidos del ICETEX?

La convocatoria está dirigida a:

Profesionales universitarios colombianos.

Residentes en Colombia o en el exterior.

Con mínimo 12 meses de experiencia profesional.

Promedio académico de pregrado igual o superior a 3,8.

Carta de admisión definitiva expedida por la universidad al momento de la postulación.

La preselección estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la selección final será realizada por la institución de educación superior.

Fechas a tener en cuenta

Apertura: 18 de febrero de 2026

Cierre: 2 de marzo de 2026 (5:00 de la tarde)

Inicio de clases: abril de 2026

¿Cómo aplicar a las becas de maestrías virtuales en Estados Unidos del ICETEX?

Las personas interesadas pueden seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del ICETEX http://www.icetex.gov.co. Consultar la sección becas vigentes. Revisar requisitos y documentos exigidos. Realizar la postulación exclusivamente a través de la plataforma oficial antes del cierre.

Advertencia para tramitadores según la entidad

El ICETEX reiteró que ningún proceso tiene costo y que los aspirantes no deben acudir a terceros para gestionar la inscripción.

