Hallan patinetas eléctricas robadas en un parqueadero y en un taller de mantenimiento en Bogotá

Bogotá D.C

En un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad y la SIJIN de la Policía Nacional en el sector del Voto Nacional y la Calle 13 en la localidad de Los Mártires, incautaron dos patinetas eléctricas que estaban ocultas y tenían reporte de hurto.

La intervención comenzó en el sector del Voto Nacional, cuando uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría ingresaron a un parqueadero ubicado en la calle 12 con carrera 15 para inspeccionar minuciosamente cada uno de los vehículos guardados al interior del establecimiento.

Se trataba de un local que en el primer piso permite el parqueo de carros y camionetas , mientras que en el segundo nivel está adecuado para el parqueo de motocicletas.

Fue precisamente en ese segundo nivel, donde las autoridades verificaron los sistemas de identificación de las motos, cuando una pequeña oficina con vidrios oscuros y totalmente cerrada llamó la atención de los oficiales.

Al solicitar la apertura del espacio, quedó al descubierto que en el interior estaba escondida una patineta eléctrica que, según el administrador del negocio, había sido dejada allí por un cliente. Tras la verificación, se estableció que el vehículo había sido hurtado días atrás, por lo que fue incautado de inmediato.

La segunda parte del operativo fue en la Calle 13 , para seguir inspeccionando bicicletas y patinetas eléctricas parqueadas en el espacio público o transitando por el sector.

Las autoridades ingresaron a un reconocido centro comercial de la zona para inspeccionar las patinetas eléctricas listas para ser comercializadas, así como aquellas que se encontraban en reparación.

En el interior de un taller de mantenimiento, también en el segundo piso, una patineta doblada y escondida debajo de una mesa llamó la atención de los oficiales. Tras consultar los sistemas de identificación, se determinó que también tenía reporte de hurto.

Según explicaron los trabajadores del local, la patineta había sido llevada días atrás por un hombre que solicitó mantenimiento. Las autoridades pidieron que lo llamaran para que se hiciera presente en el establecimiento, pero la persona nunca llegó. Aun así, el vehículo fue incautado inmediatamente.