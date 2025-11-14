Este es el mejor centro comercial de Bogotá: tiene cine de lujo y súper-karts // Caracol Radio

Para millones de colombianos, ir a un centro comercial es más que una actividad ocasional, es un plan ideal para compartir en familia, reunirse con amigos o simplemente desconectarse de la rutina. En estos espacios, las compras pasan a un segundo plano frente a la oferta de entretenimiento, gastronomía y actividades culturales, que cada año atraen a más visitantes.

Bogotá, como capital del país, es la ciudad con la mayor cantidad de centros comerciales en Colombia, y cada uno compite por brindar experiencias distintas. Desde complejos enfocados en lujo, hasta espacios familiares o zonas de entretenimiento extremo, la oferta es tan amplia que muchos bogotanos se preguntan cuál de todos puede considerarse el mejor. Elegir uno no es sencillo, pero sí hay un centro comercial que destaca por su variedad, tamaño y servicios.

Con el fin de resolver esta duda que ronda en redes sociales, usamos herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, que analizaron la diversidad de actividades, tamaño, servicios y experiencias disponibles en los principales centros comerciales de Bogotá. El resultado fue claro: hay un complejo que sobresale por encima del resto.

Le puede interesar: Colombia tendrá un nuevo parque de diversiones con montaña rusa dentro de un Centro Comercial

¿Cuál es el mejor centro comercial de Bogotá? La IA tiene la respuesta

Según el análisis realizado con apoyo de herramientas de IA, el Centro Comercial Santafé es el que ofrece la experiencia más completa en entretenimiento, gastronomía y servicios. Durante años fue considerado el centro comercial más grande de la ciudad y, aunque hoy compite con otros desarrollos, su infraestructura y oferta siguen posicionándolo como una de las mejores opciones para los bogotanos y turistas.

De acuerdo con información del mismo complejo, Santafé cuenta con 240.000 m², 594 locales distribuidos en tres niveles y 10 salas de Cine Colombia, lo que lo convierte en uno de los centros comerciales con mayor capacidad en la capital. Su mezcla de entretenimiento, compras y gastronomía lo sitúa como un referente en la ciudad.

Pero no solo se trata de tamaño. Uno de los factores que más pesó en la elección como “el mejor centro comercial de Bogotá” fue la amplia gama de actividades para todas las edades. Desde planes familiares hasta experiencias para amantes de la velocidad, Santafé reúne propuestas que otros complejos no tienen.

Vea también: Los 3 países más económicos para viajar desde Colombia durante diciembre de 2025

Entretenimiento para todos: cine de lujo, teatro y súper karts

Dentro de sus principales atractivos, Santafé ofrece:

Cine Colombia , uno de los más grandes del norte de Bogotá y con funciones de cine de lujo.

, uno de los más grandes del norte de Bogotá y con funciones de cine de lujo. Playland , considerado uno de los centros de entretenimiento infantil más grandes de la ciudad.

, considerado uno de los centros de entretenimiento infantil más grandes de la ciudad. Teatro de Juanpis González , un espacio de 1.000 m² y 547 sillas donde se presentan los shows de Alejandro Riaño, además de contar con restaurante propio.

, un espacio de 1.000 m² y 547 sillas donde se presentan los shows de Alejandro Riaño, además de contar con restaurante propio. Super-Karts y Karts para niños , una de las actividades más buscadas por jóvenes y adultos. Las carreras cuestan entre $44.000 y $74.000 para adultos, y alrededor de $38.000 para niños, según el número de vueltas.

, una de las actividades más buscadas por jóvenes y adultos. Las carreras cuestan entre para adultos, y alrededor de para niños, según el número de vueltas. Smart Fit, uno de los gimnasios más grandes de Bogotá en su categoría.

A todo esto se suma una de las plazas de comidas más amplias de la capital, con restaurantes de todo tipo y eventos frecuentes, como exposiciones de arte, muestras culturales y actividades temáticas que dinamizan la visita.

Lea también: Motociclistas ya no podrán recibir esta multa por parte de los agentes de tránsito

Otros centros comerciales destacados en Bogotá

Aunque Santafé lidera la lista, la IA también destacó otros centros comerciales por su oferta variada y su creciente popularidad entre los ciudadanos:

Titán Plaza

Reconocido por su moderno cine, su zona de entretenimiento, restaurantes temáticos y su mirador con vista al occidente de la ciudad.

Centro Comercial Andino

Uno de los complejos más exclusivos de Colombia, ubicado en la Zona Rosa. Reúne marcas de lujo, gastronomía premium y una experiencia más orientada al público sofisticado.

Unicentro Bogotá

Uno de los centros comerciales más tradicionales de la capital. Su amplia oferta de tiendas, restaurantes y supermercados lo convierte en un referente familiar.

Gran Estación