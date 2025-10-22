Distrito abrió licitación pública de la nueva Calle 13: tendrá inversión por más de 2,4 billones . Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

El Distrito anunció la apertura del proceso de licitación pública de los tramos de la Nueva Calle 13 , una de las más vías más congestionadas de la ciudad.

“Este corredor es fundamental para Bogotá por lo que significa en términos de carga. Esto va a ayudarnos a reducir el impacto ambiental que tiene este corredor. En transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los 200.000 pasajeros al día”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El proyecto tendrá una inversión por cerca de $2.4 billones de pesos y beneficiará directamente la movilidad de más de 1,6 millones de ciudadanos.

Los nuevos tramos van desde la carrera 69F hasta el límite occidental de la ciudad, completando así la conexión con los tramos 1 y 2, desde la intersección de Puente Aranda, donde se conectan la calle 13 con la av. Sexta, la av. de Las Américas y av. carrera 50.

“Este proyecto fue declarado desierto tres veces porque no hubo oferentes. Al llegar esta administración, revisamos los pliegos y encontramos precios bajos y Administración, Imprevistos, Utilidad (AIU) no acorde. Ajustamos las condiciones, incorporamos jornadas nocturnas y más recursos para garantizar su ejecución eficiente y oportuna”, explicó el director de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

¿Qué tendrá el proyecto?

La Nueva Calle 13 es un megaproyecto de 11,62 kilómetros, en el que se construirán carriles exclusivos para TransMilenio , 8 carriles para tráfico mixto, 13 estaciones sencillas y una estación principal.

También habrá espacio para los ciclistas y los peatones con 22,9 km ciclorruta y más de 510 mil m2 de espacio público, de los cuales cerca de 200 mil m2 son de zonas verdes.