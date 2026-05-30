Incendio en zona rural de Puerres - Nariño: llamas amenazan con llegar a viviendas y cultivos

Un incendio de grandes proporciones se registra en la vereda San Mateo del municipio de Puerres, ubicado en el sur del departamento de Nariño. La conflagración que inició hace cuatro días se ha extendido rápidamente arrasando a su paso, vegetación de Páramo y bosque nativo.

La situación es de gravedad por las dificultades de acceso para los organismos de Socorro. La comunidad ha tratado en algunos sectores de detener las llamas, sin embargo esto ha sido imposible. La alcaldesa de Puerres, Graciela Lucero hizo un llamado al gobierno departamental y Nacional para apoyar la atención de esta emergencia.

La funcionaria señaló que se requiere ayuda aérea ante la complejidad del terreno y la magnitud del incendio, que amenaza, además de viviendas, cultivos de los que viven decenas de familias en esta zona del departamento de Nariño.