Asesinaron a firmante de paz en la costa Pacífica caucana

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato del primer firmante de paz en Colombia en 2026. El crimen ocurrió en el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana.

La víctima fue identificada como Heber Asprilla Rivas, firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y vinculado a un espacio de reincorporación en Tumaco, Nariño, donde participaba en un proceso de formación en economía social.

De acuerdo con las autoridades, el homicidio de Asprilla Rivas es materia de investigación.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que la víctima “es el primer firmante del Acuerdo de Paz asesinado en Colombia en lo que va de 2026 y el primero para el Cauca”.

Foto: Indepaz Ampliar Foto: Indepaz Cerrar

Agregó que existe una alerta de la Defensoría del Pueblo en la que se advierte “el riesgo para los firmantes y la población civil en Guapi, donde la imposición de normas por parte de grupos armados ilegales representa un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos”.

En esta zona hacen presencia el Frente 30 Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, además del ELN y otras bandas de carácter local.

El caso vuelve a encender las alertas sobre las garantías de seguridad para los excombatientes en el departamento del Cauca.