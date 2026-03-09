Autoridades reportan elecciones en calma en el Magdalena

Santa Marta

Las autoridades del departamento del Magdalena entregaron un balance positivo de la jornada electoral, señalando que las votaciones se desarrollaron en completa normalidad y sin alteraciones del orden público en los municipios ni en el distrito de Santa Marta.

Según lo informado por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, durante el Puesto de Mando Unificado, PMU, se confirmó una captura en el corregimiento de Guacamayal, jurisdicción de Zona Bananera, donde en un operativo con la Fiscalía se incautó material electoral y cerca de un millón quinientos mil pesos que serían utilizados para presunta compra de votos.

Le puede interesar:

Más de 400 mil ciudadanos en Santa Marta habilitados para votar

Asimismo, las autoridades destacaron que la tranquilidad de la jornada fue resultado de varias semanas de trabajo articulado entre la Registraduría, Fuerza Pública y organismos de control, y esperan que el proceso de escrutinios continúe con la misma normalidad.