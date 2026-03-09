Avianca abre segunda frecuencia diaria entre Bogotá y Caracas desde el 28 de marzo

La aerolínea duplicará su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 28 de marzo, cuando comenzará a operar una segunda frecuencia diaria en esta ruta, ampliando la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela y fortaleciendo la conectividad entre ambos países.

Con esta nueva frecuencia, la compañía ofrecerá cerca de 5.040 sillas semanales entre ambas capitales, lo que ampliará las opciones de viaje para pasajeros que se movilizan entre los dos países por motivos familiares, comerciales o turísticos.

Los vuelos serán operados en aviones Airbus A320, con capacidad aproximada para 180 pasajeros, una de las aeronaves utilizadas por la aerolínea para sus rutas regionales en América Latina.

Más conexiones internacionales desde Caracas

El aumento de frecuencias permitirá mejorar la conectividad desde Venezuela hacia múltiples destinos a través del hub de Avianca en Bogotá, uno de los principales centros de conexión aérea de la región.

Desde Caracas, los viajeros podrán conectar con 37 destinos internacionales y 24 ciudades dentro de Colombia, ampliando las alternativas de viaje hacia distintos países del continente.

Avianca señaló que esta ampliación busca responder a la creciente demanda de pasajeros en la ruta Bogotá–Caracas, una de las conexiones clave entre ambos países.

Mayor conectividad entre Colombia y Venezuela

La expansión de vuelos entre Bogotá y Caracas se da en medio de la reactivación progresiva de la conectividad aérea entre ambos países, tras varios años de restricciones en las operaciones comerciales entre ambos países.

El aumento de frecuencias también facilita el intercambio comercial, el turismo y los desplazamientos de ciudadanos entre las dos naciones, que mantienen fuertes vínculos sociales y económicos.