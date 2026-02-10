LATAM no descarta el regreso del Boeing 787 y confirma vuelos diarios a Venezuela desde abril

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

TRANSPORTE

La presidenta de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, anunció en 6AM W de Caracol Radio que la aerolínea espera traer nuevamente el avión Boeing 787 a rutas desde Colombia, al tiempo que confirmó el fortalecimiento de la operación internacional con nuevas frecuencias y el regreso de vuelos a Venezuela.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo, Zarante explicó que, aunque por ahora la compañía está enfocada en el crecimiento con aviones A320, el 787 podría volver próximamente.

“Estamos trabajando en eso, yo creo que el próximo año esperamos tener mejores noticias. En Colombia en este momento estamos muy enfocados en la operación del 320, creciendo precisamente nuestra operación, invirtiéndole y fortaleciendo más”, dijo en conversación con Julio Sánchez Cristo.

La directiva destacó la expansión de rutas hacia Estados Unidos y el Caribe, así como el fortalecimiento de alianzas internacionales.

“Estamos creciendo en nuestros vuelos a Estados Unidos, inclusive con nuestro 320, una frecuencia nacional Orlando. Estamos en este momento estructuralmente con nuestra ruta a Bogotá–Curaçao y fortaleciendo nuestras alianzas con el JV con Delta y códigos compartidos como Lufthansa”.

Regreso de vuelos a Venezuela

Zarante confirmó que LATAM retomará su operación hacia Venezuela a partir del 23 de febrero, con cuatro frecuencias semanales, y proyecta llegar a operación diaria desde abril.

“Vamos a retomar nuestra operación a partir del 23 de febrero, con cuatro frecuencias semanales y, en coordinación con las autoridades aeronáuticas, estamos apostándole a llegar a la frecuencia diaria a partir del primero de abril”, aseguró en Caracol Radio.

La presidenta resaltó la importancia estratégica del mercado venezolano para la aerolínea.

“Venezuela es un mercado clave para nosotros. Colombia juega un rol muy importante porque a través de Bogotá estaríamos robusteciendo esa red que tiene LATAM a nivel regional”, indicó la presidenta.

Impacto por plan tortuga en Migración Colombia

Frente al plan tortuga anunciado por funcionarios de Migración Colombia, Zarante aseguró que, por ahora, no hay afectaciones mayores en la operación.

“En este momento no hemos tenido un impacto relevante realmente en nuestros vuelos. Sin embargo, estamos informando a nuestros pasajeros que es importante que lleguen antes y ofreciendo soluciones en caso de algún inconveniente”, dijo la CEO de Latam, Airlines.