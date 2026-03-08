Más de 400 mil ciudadanos en Santa Marta habilitados para votar

Santa Marta

Desde tempranas horas de este domingo se dio apertura a la jornada electoral en Santa Marta, donde más de 409 mil ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones legislativas y en la consulta interpartidista. En el Distrito fueron instalados 82 puestos de votación y 1.233 mesas, distribuidos en distintos sectores urbanos y rurales para garantizar el acceso de los votantes.

Para acompañar el desarrollo de la jornada, las autoridades dispusieron un dispositivo de seguridad con más de 900 policías, quienes estarán presentes en los puntos de votación y en diferentes zonas estratégicas de la ciudad. El objetivo es prevenir alteraciones del orden público y asegurar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad.

En todo el departamento del Magdalena también se desplegó la logística electoral con 389 puestos de votación y 3.340 mesas, según información de la organización electoral. Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que participen de manera tranquila y respeten las normas establecidas durante la jornada.

Además, se confirmó que el paso por el sector de Mendihuaca ya fue restablecido, lo que facilita la movilidad de los habitantes de la zona rural hacia sus lugares de votación. Entretanto, continúa vigente la ley seca, medida que rige desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.