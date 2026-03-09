Aumentó la deuda externa del país en 2025: superó los 240.000 millones de dólares, según Banrep

La deuda externa de Colombia cerró el 2025 en US $246.801 millones, que equivale al 53,8% del PIB, aumentando US$ 25.848 millones (4,9%) respecto a diciembre de 2024, según el Banco de la República.

Según el Emisor, esto se explica por el incremento de la deuda tanto de largo plazo (US$ 24,086 millones, 12,8%) como de corto plazo (US$ 1.763 millones 5,4%).

Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 61,9% del total y la del sector privado el 38,1%.

Al mirar solo la deuda externa del sector público, el Banco de la República señala que la estima a diciembre de 2025 en US$152.747 millones (33,3% del PIB), superior en US$ 20.307 millones (15,3%) respecto a diciembre de 2024.

De ese saldo de la deuda del sector público, el 76% corresponde a obligaciones del gobierno nacional, el 16% a entidades descentralizadas y el restante 8% son obligaciones de otros deudores.

Por tipo de acreedor, el mayor saldo de la deuda externa del sector público (US$ 20.305 millones) obedeció principalmente al aumento de las obligaciones con los tenedores de bonos (US$ 17.833 millones), con la banca comercial (US$ 1.245 millones) y con la banca bilateral (US$ 614 millones) “compensado parcialmente por la reducción de las deuda contraída con organismos internacionales (US$ 2,142 millones).

¿Qué es la deuda externa?

De acuerdo con la definición propuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se entiende por deuda externa bruta el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar los intereses, con o sin reembolso de capital.