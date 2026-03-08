Así le fue a Sebastián Montoya en el GP de Australia de Fórmula 2

Comenzaron las emociones de la Fórmula 1 y también de la F2, la antesala a la gran carpa del automovilismo mundial. Y allí, hay un colombiano. Sebastián Montoya, que en 2026 vive su segunda temporada en esta categoría con el equipo italiano PREMA Racing.

La temporada comenzó para Sebastián con una remontada en la carrera sprint. El piloto salió en la posición 15 y finalizó noveno luego de una gran actuación. Al comienzo, tuvo un contratiempo que lo puso en el puesto 18, por lo que terminó bien posicionado.

En la carrera larga, también partió en el puesto 15. Sin embargo, por un incidente antes de la carrera el colombiano corrió condicionado. Montoya tuvo una salida insegura cuando se dirigía a la parrilla de salida y se le dieron cinco segundos de penalización.

En la primera vuelta, Martinius Stenshorne y Alex Dunne se chocaron y los dos tuvieron que abandonar la carrera, lo mismo pasó con Dino Beganovic. Después, el argentino Nicolás Varrone tomó la punta de carrera, incluso después de un problema en pits. A falta de siete vueltas, Nikola Tsolov lo relevó en el primer lugar.

Al final, Sebastián terminó en la novena posición, se metió en zona de puntos con dos unidades y remontó siete puestos. El ganador fue Tsolov, seguido por el brasileño Rafael Camara y por el neerlandés, Laurens van Hoepe.

La próxima carrera de la F2 será hasta el fin de semana del 10 de abril en el Gran Premio de Sakhir en Bahrain.