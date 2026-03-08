Puesto de Mando Unificado reporta normalidad en inicio de jornada electoral en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Desde primeras horas de este domingo 8 de marzo, fue activado el Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento al desarrollo de la jornada electoral en el departamento de Santander, donde autoridades reportan condiciones de normalidad.

De acuerdo con Óscar Hernández, secretario del interior de Santander, las instituciones encargadas del proceso democrático mantienen presencia en el territorio para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los puestos de votación.

Según indicaron, hay coordinación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras continúan algunos desplazamientos logísticos hacia puntos de votación en distintas zonas del departamento.

“En este momento tenemos la información de nuestro Ejército Nacional y Policía Nacional de que todo está al 100%, aún se encuentran desplazamientos en algunos puntos de votación en el departamento”, indicó el secretario del interior durante la activación del Puesto de Mando Unificado.

Lea también: Plan de contingencia de la ESSA para garantizar energía durante elecciones en el sur de Santander

Las autoridades también se refirieron a la contingencia por el suministro de energía que afecta a varios municipios del sur de Santander. No obstante, aseguraron que el proceso electoral cuenta con garantías para su desarrollo.

“Ya se encuentra en control el proceso electoral y el acompañamiento por parte de la ESSA para la atención del servicio, especialmente con el racionamiento, garantizando el 100% de energía para los lugares de votación”, señaló Óscar Hernández.

Podría interesarle: Tres capturados y más de $27 millones incautados en presunta compra de votos en Barrancabermeja

El apoyo de la Electrificadora de Santander incluye la disposición de plantas eléctricas para asegurar el funcionamiento de servicios esenciales, como sistemas de bombeo de acueductos y otros apoyos logísticos en los 16 municipios del sur del departamento.

Desde el Puesto de Mando Unificado se mantendrá monitoreo permanente durante toda la jornada para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el desarrollo de las votaciones.