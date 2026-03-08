Preocupación en la Selección Colombia: James Rodríguez no fue convocado con Minnesota

Se encienden las alarmas en la Selección Colombia. James Rodríguez finalmente no fue convocado para el partido entre Minnesota United y Nashville SC por la MLS , aumentando la preocupación por su estado físico a pocas semanas de los próximos compromisos internacionales.

El mediocampista colombiano había generado expectativa por lo que podía ser su debut con el equipo estadounidense, pero todo cambió luego de que abandonara antes de tiempo una sesión de entrenamiento. El propio técnico Cameron Knowles confirmó que el jugador sufrió una contusión y estaba siendo evaluado día a día, situación que terminó dejándolo fuera de la convocatoria para el encuentro.

La ausencia del ‘10’ preocupa especialmente en el entorno de la Selección Colombia, ya que el volante completa más de tres meses sin disputar un partido oficial y sigue sin sumar minutos desde su llegada al fútbol de Estados Unidos. La falta de ritmo competitivo podría convertirse en un problema para el técnico Néstor Lorenzo, quien considera a James una de las piezas clave del equipo.

Además, el calendario aprieta. Colombia tiene en el horizonte próximos amistosos internacionales y el objetivo principal sigue siendo llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. En ese contexto, cada partido que el capitán se pierde aumenta la incertidumbre sobre su estado físico y su ritmo futbolístico.

Por ahora, el debut de James en la MLS sigue en suspenso y la expectativa se traslada al próximo compromiso de Minnesota United, mientras en la selección colombiana esperan noticias positivas sobre la evolución del volante cucuteño.