Luis Javier Suárez marca y sigue imparable: así fue el gol del colombiano

El Sporting de Lisboa empató 2-2 frente al Braga en un partido lleno de emociones que terminó con un gol en los últimos segundos y dejó al equipo lisboeta con un sabor amargo pese a la gran actuación del colombiano Luis Javier Suárez.

El encuentro comenzó favorable para el Sporting, que abrió el marcador al minuto 22 gracias a Gonçalo Inácio. Sin embargo, Braga reaccionó rápidamente y logró el empate al 34 por medio de Ricardo Horta, equilibrando el trámite del compromiso antes del descanso.

Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al entretiempo, apareció Luis Javier Suárez. El delantero colombiano provocó un penal y él mismo se encargó de ejecutarlo al minuto 45+2, devolviéndole la ventaja al Sporting y reafirmando su gran momento goleador.

Durante la segunda mitad el Sporting intentó sostener la ventaja, pero Braga no dejó de insistir. Finalmente, en el tiempo añadido, Rodrigo Salazar convirtió un penal al 90+6 para decretar el 2-2 definitivo y repartir los puntos entre ambos equipos.

Con este resultado, el Sporting llega a 62 puntos y se mantiene a tres del líder Porto. A nivel individual, Luis Javier Suárez sigue ampliando su ventaja en la tabla de goleadores con 23 anotaciones, superando al griego Vangelis Pavlidis, quien suma 20. Ahora el conjunto lisboeta cambia el foco y se prepara para su próximo desafío frente al Bodø/Glimt por la Champions League.