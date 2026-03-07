Luis Díaz: “Jugamos un fútbol fantástico y técnicamente somos muy buenos”

Luis Díaz y Michael Olise son una de las mejores duplas del fútbol mundial a nivel de clubes en la actualidad. Ambos jugadores compartieron sus sensaciones sobre el momento que vive el equipo y lo que representa disputar los octavos de final de la Liga de Campeones.

Lucho, en diálogo con el canal del Bayern Múnich, destacó el ambiente que se vive en el club y el buen nivel futbolístico que han mostrado durante la temporada. “Aquí en Múnich me siento muy bien, tanto en lo personal como en lo profesional. No hay que olvidar que jugamos un fútbol magnífico, que técnicamente somos muy buenos y que no solo jugamos bien ofensivamente con el balón, sino que también defendemos muy bien”, comentó el guajiro.

El atacante colombiano también resaltó la unión que existe dentro del plantel, como uno de los pilares del rendimiento del equipo.

“Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad: todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, además de un cuerpo técnico y unos jugadores increíbles”, añadió al respecto.

Entretanto, para Olise una de las claves del rendimiento del equipo esta campaña ha sido el trabajo del entrenador y la claridad en la idea de juego. “Sin duda, nuestro entrenador. Con sus planes y sus ideas todos saben qué tienen que hacer en cada situación. Siempre estamos en la misma sintonía”.

La importancia del Allianz Arena

De cara al partido de Champions, Michael Olise también se refirió a la importancia de poder definir la serie en casa, en el estadio Allianz Arena.

“Eso es definitivamente importante. Si ganamos el partido de ida, el rival tendrá que venir al Allianz Arena y ganar allí, y eso es muy difícil. Y si perdiéramos el primer partido, en casa tendremos todo el apoyo de nuestros aficionados. Ellos te empujan todo el tiempo, sientes su respaldo y ejercen una presión increíble sobre el rival. Eso es una motivación extra”, explicó.

Finalmente, Luis Díaz también destacó la importancia de afrontar este tipo de partidos con concentración y el respaldo de la afición, en una competición donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por avanzar de ronda.