Petro entregará a la Fiscalía acusación de corrupción electoral en la Registraduría de Córdoba

A tan solo unas horas del inicio de las elecciones al congreso y consultas presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró que entregará “acusaciones serias” de corrupción electoral al interior de la Registraduría de Córdoba, solicitando al registrador nacional “prestar especial atención” a esa delegación departamental de la entidad.

El anuncio vino acompañado de una solicitud a la Fiscalía de allanar, los lugares que han sido denunciados por la Policía Nacional y los ciudadanos como sitios de compra de votos en el departamento de Córdoba.

Además, señaló que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tendrá que vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos durante la jornada de elecciones de este 8 de marzo, para identificar redes delictivas y entregar la información a las autoridades competentes.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo en territorio cordobés, entre Montería y Planeta Rica, fueron incautados $434’700.000. Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Igualmente, se obtuvo el aval a la incautación y a varios dispositivos móviles.