CNE responde a alerta del Gobierno sobre fallas en plataforma de testigos electorales: “no es error”

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, le respondió al director de la DNI, René Guarín, quien alertó que los partidos políticos reportaron fallas en la plataforma al asignar testigos electorales en lugares diferentes a donde se inscribieron.

Quiroz dio un parte de tranquilidad a los colombianos y afirmó que no se trata de “un error”.

“Podemos darle tranquilidad a la gente. No es un error. Yo creo que realmente es, como son sábanas (hojas de cálculo) de Excel, puede ser que se haya truncado cuando lo cargaron los partidos”, señaló.

Y es que recordó que “la plataforma está diseñada para que las agrupaciones políticas carguen ellos mismos sus testigos. No es facultad del CNE cargarlo”, por lo que “ellos mismos son los que verifican dónde están en cada mesa”.

A la fecha están acreditados más de 1.077.000 testigos. De esos, señaló que los partidos políticos han reportado incongruencias que representan el 0.02%.

“Las elecciones de mañana van a ser totalmente transparentes, legítimas y con la mayor capacidad de observación que podamos tener”, expresó el funcionario.

Reunión con partidos

El funcionario señaló que, tras la alerta que elevó el Gobierno, solicitó una reunión urgente con todos los partidos y en la noche de este sábado se encuentran reunidos en una mesa de ayuda con todos los partidos.

“Vamos a resolver absolutamente todos los inconvenientes. Todos los partidos que tienen algún inconveniente están acá. Vamos a tener una mesa de ayuda. Vamos a trabajar 24-7”, aseveró.