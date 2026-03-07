Elecciones 8 de marzo en Colombia: desde qué hora se puede votar y cierre de los puestos de votación

Este domingo, 8 de marzo de 2026, los colombianos están convocados a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Esta jornada electoral también incluye consultas del centro, la izquierda y la derecha para elegir a tres candidatos presidenciales de cara a las elecciones de mayo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar mañana en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde el exterior.

En el caso de la capital, habrá más de mil puestos de votación habilitados y decenas de miles de mesas distribuidas en colegios, universidades y otros espacios públicos. El centro de exposiciones Corferias, de Bogotá, será el mayor puesto de votación del país, con 252 mesas para más de 301.000 ciudadanos.

En las elecciones se definirán 103 escaños en el Senado de la República: 102 directamente en las urnas y el escaño 103 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar.

Para la Cámara de Representantes, se elegirán 182 curules. La 183 será para el compañero de fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado en la elección presidencial.

Horarios de votación

Según el calendario oficial, las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Las autoridades electorales recomiendan a los ciudadanos acudir con suficiente anticipación para evitar filas o congestiones de última hora de la jornada.

Antes de iniciar la votación, los jurados de votación designados deben presentarse a las 7:00 a. m. para instalar las mesas y verificar el material electoral. Una vez se cierre la votación a las 4 de la tarde, comenzará el conteo preliminar de votos o preconteo.

Para el caso de los colombianos que estén en el exterior, la Registraduría recordó que el proceso de votación se realizará en las embajadas y consulados habilitados en los distintos países.

¿Dónde votar en las elecciones de Congreso 2026?

La Registraduría Nacional recordó que los ciudadanos deben acudir al puesto de votación que aparece inscrito en el censo electoral. Para consultarlo, las personas pueden ingresar al portal web oficial, donde se puede conocer el lugar exacto y el número de mesa asignada. Solo basta con digitar su número de cédula de ciudadanía.

Link oficial: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

¿Cómo votar para Senado y Cámara de Representantes?

Los ciudadanos deben presentar únicamente la cédula de ciudadanía, en su versión física o digital. Una vez en la mesa de votación, el jurado le entregará las tarjetas electorales correspondientes. En esta jornada, los votantes recibirán:

Un tarjetón para Senado de la República

Un tarjetón para Cámara de Representantes

Un tarjetón opcional de alguna consulta interpartidista presidencial

El votante debe dirigirse al cubículo, marcar el candidato o lista de su preferencia con una “X” y luego depositar cada tarjetón en la urna correspondiente. Solo se debe marcar una opción en el tarjetón, para que el voto no se anule. Después de votar, el jurado entregará el certificado electoral.