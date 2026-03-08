Más de 180 servidores de la Fiscalía estarán desplegados durante jornada electoral en Córdoba. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

La Fiscalía General de la Nación informó que desplegará un equipo de 181 servidores en todo el departamento de Córdoba para acompañar las jornadas electorales que se realizarán el 8 de marzo y 31 de mayo de 2026.

El robusto despliegue tendrá como finalidad atender cualquier requerimiento irregular que pueda afectar el normal desarrollo de los comicios.

“Fiscales, asistentes de fiscal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), receptores de denuncia y funcionarios de apoyo estarán disponibles para desplazarse si es necesario y así recibir denuncias ante posibles delitos electorales y alertas que se presenten en los 594 puestos de votación”, explicó la directora seccional de Fiscalía Córdoba, Silvia Helena Hoyos González.

Asimismo, señaló que “este despliegue de capacidades institucionales hace parte del plan estratégico para la investigación y judicialización de delitos que afecten el derecho al voto, el cual busca extender acciones para conocer y abordar los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de la jornada”.

Municipios con vigilancia especial:

De acuerdo con la Fiscalía, las zonas del sur de Córdoba tendrán una vigilancia especial en atención a las alertas que se han emitido por parte de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Como parte del diagnóstico del mapa de riesgo electoral se brindará atención especial a Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano que contarán con una vigilancia diferencial para el desarrollo de las elecciones legislativas” destacó la directora seccional.

“Cabe destacar que los días de elecciones la Fiscalía estará presente en los 30 municipios del departamento, incluso donde no hay presencia física de la entidad ya que se dispondrá de un funcionario para la recepción de denuncias”, concluyó.