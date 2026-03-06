En Montería se instalarán más de 90 puestos de votación para las elecciones legislativas

Montería

Tras un Consejo de Seguridad Electoral en Montería, las autoridades ratificaron que el municipio estaría listo para la jornada del 8 de marzo y que se dispondrá de un total de 95 puestos de votación, de los cuales 60 se instalarían en la zona urbana y 35 en el área rural.

En la capital cordobesa habrá una logística en la que se instalarán 1.138 mesas de votación para atender a una población de 376.892 electores aptos para participar.

“Discutimos todos los temas relacionados con la seguridad para el próximo 8 de marzo, para garantizar la seguridad de este día y que todos puedan votar. Hacemos una invitación para que todos participemos de esta jornada democrática”, expresó el secretario de Gobierno de Montería, Carlos García.

Las autoridades también señalaron que “con miras a blindar la jornada y minimizar al máximo los delitos electorales, se dispusieron varias estrategias para que la ciudadanía haga sus reportes a través de las líneas 318 507 0443 y 157”.

La Policía Metropolitana de Montería desplegará más de 1.500 uniformados en todo el territorio.