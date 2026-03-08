La jornada electoral inicia sin novedades: secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero

Antes de que se abrieran las urnas en Bogotá para las elecciones de Congreso y de consultas, se instaló en Bogotá un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital con el objetivo de monitorear todo lo que pasa en la ciudad con respecto al orden público y la seguridad.

El PMU se instaló en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá. El Puesto está liderado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, pero contó con diferentes entidades. Como representante del Gobierno estuvo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Caracol Radio conversó con el secretario de Gobierno, quien aseguró que antes de la apertura de las urnas no se han reportado novedades en Bogotá. Sin embargo, indicó que durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo se reportaron violaciones a la ley seca.

“Acabamos de instalar los 21 PMU, 20 en las localidades y uno acá en el C4 que es el PMU Distrital. Por ahora no tenemos novedades, básicamente los reportes fueron de las infracciones que se cometieron ayer frente al decreto de ley seca que estableció el gobierno Nacional y que acogió también el gobierno distrital para la ciudad”, dijo el secretario.

Sobre alertas en la ciudad por posibles afectaciones del orden público, el secretario dijo que no se ha registrado nada fuera de lo común. “No tenemos alertas. Ayer tuvimos una afectación en vía, en la calle 139, eso nos genera un plan especial de manejo de tráfico para que los ciudadanos puedan llegar a los tres puestos de votación que quedan cerca de ese lugar”, agregó el funcionario.

Es importante mencionar que de acuerdo con la información dispuesta para esta jornada electoral en Bogotá, el censo habilitado en la capital del país es de cerca de 6 millones 100 mil ciudadanos, con un total de 18.156 mesas de votación instaladas en 1.083 puestos en toda la ciudad.