Mindefensa denuncia ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela en elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió este domingo sobre una situación irregular en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el departamento de Norte de Santander, donde se estaría registrando el intento de ingreso ilegal de miles de personas en medio de la jornada electoral.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades han detectado el movimiento de aproximadamente 2.400 personas que estarían intentando cruzar hacia territorio colombiano, pese a que las fronteras permanecen cerradas por las medidas de seguridad adoptadas durante las elecciones.

“Precisamente en Norte de Santander tenemos una situación especial en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”, señaló el ministro.

Sánchez aseguró que la Fuerza Pública ya está desplegando todas sus capacidades en la zona y anunció que en las próximas horas se divulgarán imágenes que evidenciarían lo que está ocurriendo en la frontera.

El ministro también advirtió sobre posibles responsabilidades de empresas de transporte que, según dijo, podrían prestarse para movilizar a estas personas hacia el territorio nacional.

“No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal contra la Constitución y la ley”, afirmó.

Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en los pasos fronterizos y corredores viales de Norte de Santander, en el marco del Plan Democracia, con el objetivo de evitar posibles irregularidades durante la jornada electoral.