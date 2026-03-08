Gobierno se pronuncia y confirma medidas para garantizar energía en puestos de votación en Santander

El Ministerio de Minas y Energía informó que adelanta acciones coordinadas con la Electrificadora de Santander (ESSA) para garantizar el suministro de energía eléctrica en los puestos de votación del departamento durante la jornada electoral.

De acuerdo con el gobierno nacional, la contingencia se originó por un daño en el transformador de 40 MVA de la subestación Barbosa, situación que actualmente es atendida por el operador de red.

Ante este escenario, el ministerio activó mecanismos de coordinación con la Gobernación de Santander, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades locales a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Según el reporte más reciente, inicialmente se identificaron 102 puestos de votación que podrían verse afectados por la situación. Sin embargo, mediante maniobras operativas realizadas por la ESSA, 52 de estos ya fueron recuperados a través de transferencias de circuitos eléctricos.

Para atender los restantes, confirma el Ministerio de Minas y Energía, realizaron la instalación de 49 plantas de generación provenientes de Medellín, además de tres plantas adicionales de respaldo. Paralelamente, se adelanta la gestión de otras 15 plantas para reforzar el plan de contingencia.

El Ministerio de Minas y Energía indicó que, de acuerdo con el cronograma operativo informado por la ESSA, “la totalidad de los puestos de votación quedará energizada a más tardar previo a la jornada electoral”, con el fin de asegurar el suministro eléctrico durante el proceso de votación y el posterior escrutinio.

Desde el gobierno nacional aseguran que continuarán trabajando de manera articulada con la ESSA y las autoridades territoriales para garantizar la continuidad del servicio de energía y el normal desarrollo de la jornada democrática.