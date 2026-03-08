En una semana estaría listo el escrutinio en Santander y se definirían las siete curules a la Cámara

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

La jornada electoral de este 8 de marzo avanza con normalidad en el departamento de Santander, según confirmó Ricardo Montoya, delegado de la Registraduría Nacional en esta región.

El funcionario explicó que, aunque se han presentado algunos incidentes menores propios de la jornada electoral, estos han sido atendidos oportunamente desde el Puesto de Mando Unificado.

“En absoluta y completa normalidad. Algunos incidentes propios de la jornada democrática, pero hemos venido solventándolos en la medida en que van siendo informados al PMU”, señaló Montoya.

En el departamento están habilitados:

5.954 mesas de votación

Más de 42.000 jurados electorales

825 puestos de votación distribuidos en los 87 municipios de Santander

Además, el censo electoral en Santander alcanza 1.867.165 ciudadanos habilitados para votar, quienes podrán ejercer su derecho hasta las 4:00 de la tarde.

Tras el cierre de las urnas comenzará el proceso de preconteo y transmisión de resultados, para informar en tiempo real el comportamiento de la votación en el departamento.

Para este proceso, la Registraduría dispuso de más de 600 receptores en Neomundo, además de transmisores en los municipios y puestos rurales de Santander para facilitar la recepción y divulgación de los datos electorales.

Posteriormente iniciará el proceso de escrutinio, que permitirá confirmar oficialmente los resultados de las elecciones.

Según Montoya, se espera que el conteo avance con rapidez y que en menos de una semana se puedan conocer los nombres de los siete congresistas que representarán a Santander en la Cámara de Representantes.