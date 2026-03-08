Más de 6 mil soldados custodian elecciones en Santander. Habilitados 1,8 millones de votantes

Bucaramanga

Desde las seis de la mañana de este domingo se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales para hacer seguimiento a la jornada electoral en Santander.

Según se informó el coronel Gerson Iván Molina, hasta el momento el panorama en el departamento es de tranquilidad y no se han reportado alteraciones del orden público que afecten el desarrollo de las votaciones.

Confirma que durante las primeras horas del día se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica en varios municipios; sin embargo, la situación fue superada y no afecta el desarrollo de la jornada democrática.

“A las seis de la mañana estuvimos en la instalación del puesto de mando unificado con todas las autoridades nacionales, regionales y locales. Para Santander es de tranquilidad, no tenemos eventos de alteración del orden público hasta el momento”, indicó El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

En ese sentido, las autoridades aseguraron que están dadas las condiciones para que cerca de 1,8 millones de santandereanos puedan acudir a las urnas durante este domingo.

Extienden el llamado a la ciudadanía para participar de manera libre y transparente en el proceso electoral. “Nuestra invitación es a que salgamos a votar, lo hagamos libre de presiones, con total transparencia y así fortalezcamos entre todos la democracia”, señaló el coronel Molina.