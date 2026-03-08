DT de la Selección Colombia femenina sobre la SheBelieves: “Fue un buen torneo para nosotros”

Las jugadoras de la Selección Colombia femenina durante su participación en la She Believes Cup / Twitter: @FCFSeleccionCol.

La Selección Colombia femenina cerró su participación en el cuadrangular amistoso de la SheBelieves Cup con derrota 1-0 ante Estados Unidos. En tres compromisos, el combinado nacional registró un triunfo, ante Argentina, y dos derrotas, también frente a Canadá.

Al final del partido, el director técnico del combinado nacional, Ángelo Marsiglia, entregó un balance de la participación en el certamen, destacándola, de cara a lo que se viene en los próximos tres juegos por Eliminatorias.

“Fue un buen torneo para nosotros desde la parte competitiva. La gente espera resultados, sí, es importante los resultados, pero más que eso, queríamos que nos descubrieran, nos desnudaran esos errores para lo que puede ser la Liga de Naciones y en eso trabajamos dentro del torneo”, comentó Marsiglia.

Al respecto, añadió: “Fue muy importante, todos saben que dentro de Selección uno tiene las jugadoras muy pocos días y dentro de esa competencia empezar a corregir va a ser muy importante para poder enfrentar a Venezuela, Chile y Argentina, todos vienen creciendo”.

Entretanto, el técnico del combinado nacional, explicó que la participación en el torneo también permitió trabajar algunos temas de mentalidad, los cuales han sido recurrentes en las últimas presentaciones del equipo y han impedido conseguir mejores resultados.

“Dentro de esta SheBelieves, nos propusimos crecer dentro de ese aspecto, desde el mental. Hemos demostrado que deportivamente podemos, pero que se nos han ido las cosas por pequeños detalles y esa parte viene desde la mentalidad ganadora que demos tener siempre, yo creo que hemos crecido en eso durante el torneo. Hay que seguir, el objetivo macro que tenemos es ir al Mundial”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina?

La Selección Colombia femenina volverá a escena en abril, donde estará disputando tres partidos por la Liga de Naciones de la Conmebol, también conocida como Eliminatorias femeninas al Mundial de Brasil 2027.

Colombia recibirá a Venezuela y Chile los días 10 y 14 de abril en Cali, respectivamente; mientras que el 18 de abril estará visitando a Argentina.