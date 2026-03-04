CNE aprueba fusión de Colombia Humana con Pacto Histórico

A solo 4 días y 11 horas de que los colombianos vayan a las urnas para escoger al nuevo Congreso de la República y votar por las consultas presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana.

Se trata de una decisión clave, pues estaba en vilo la participación de las representantes y candidatas a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascal, y otros congresistas que habían sido avalados inicialmente por la Colombia Humana en el 2022, y, ahora, por el Pacto Histórico para 2026.

Con esta decisión, entonces, ya no tendría fundamento la tesis, según la cual algunos actuales congresistas estaban incurriendo en doble militancia al haberse inscrito por una colectividad distinta a la Colombia Humana.

Está definición quedaría en firme mañana a las 7 de la mañana en una audiencia pública del CNE.

Ahora, la votación de este martes quedó 7-1. El único magistrado que salvó su voto fue Álvaro Hernán Prada, del partido Centro Democrático.