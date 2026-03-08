Capturan a hombre con $11 millones mientras entregaba propaganda en puesto de votación en Medellín

Medellín

Durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, las autoridades reportaron dos capturas y 22 comparendos por incumplimientos a las medidas establecidas para garantizar el orden público en los puestos de votación del Valle de Aburrá.

La primera captura se registró en el puesto de votación de la Escuela Cristo Rey Apolo, en el sector de Guayabal. Allí, un hombre de 47 años fue sorprendido en flagrancia por una patrulla de vigilancia cuando, presuntamente, entregaba propaganda política a los votantes.

Durante el procedimiento, las autoridades también le incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo, por lo que fue capturado por el delito de corrupción al sufragante.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, otro de los casos corresponde a un hombre de 45 años que fue capturado por funcionarios del CTI mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento se realizó en el puesto de votación ubicado en la institución educativa Jorge Robledo, hasta donde el hombre llegó para ejercer su derecho al voto.

Otros operativos de control en la jornada electoral

La Policía informó que durante la jornada se han impuesto 22 comparendos por incumplir la ley seca, específicamente por el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801, que sanciona comportamientos contrarios a la convivencia.

Las autoridades indicaron que continúan los controles en los diferentes puestos de votación del área metropolitana del Valle de Aburrá para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin alteraciones del orden público.