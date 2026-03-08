20 Mujeres soldados apoyan la laboral de seguridad en esta jornada electoral en el Quindío

Armenia

20 mujeres del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 8 recorren el corregimiento de Pueblo Tapao, en Montenegro, Quindío, con el propósito de acompañar a la comunidad y contribuir este 8 de marzo la jornada electoral se desarrolle en condiciones de tranquilidad.

En el marco del Plan Democracia, el Ejército Nacional despliega sus capacidades en el Eje Cafetero donde la Octava Brigada mantiene presencia en municipios, corregimientos y veredas, acompañando a la institucionalidad para contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral y generar condiciones de tranquilidad para los ciudadanos.

Cortesía Octava Brigada del Ejército

Parte de esta tarea fue asignada la subteniente María Fernanda Vásquez Páez, comandante del pelotón ASPC N.º 3, quien tiene bajo su responsabilidad el corregimiento de Pueblo Tapao, en el municipio de Montenegro, Quindío.

Junto a 20 mujeres soldados, la oficial recorre distintos sectores de esta zona, especialmente aquellos donde funcionan los puestos de votación, realizando patrullajes y actividades de acompañamiento institucional previo a la jornada electoral.

La comunidad ha recibido de manera positiva la presencia de las tropas. Tatiana Bedoya Londoño, habitante del sector, afirma que se siente tranquila con el acompañamiento de las soldados y destaca la cercanía y respeto con el que interactúan con la población.

Finalmente, la subteniente Vásquez invitó a los habitantes del departamento del Quindío a participar activamente en la jornada democrática hoy domingo, acercándose a los puestos de votación para ejercer su derecho al voto.