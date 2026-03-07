En el país se registran 47 puntos de riesgo extremo de violencia electoral: Procurador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el marco del primer congreso nacional de contralores territoriales que se llevó a cabo en Armenia, el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach se refirió a la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo al congreso y consultas presidenciales.

Manifestó que realizaron la última reunión del plan democracia donde mediante 39 variables determinaron que en el mapa del país existen 47 puntos, no municipios, con riesgo extremo de violencia electoral.

“Hicimos la última reunión de plan democracia que la dirigen y coordinan las fuerzas militares, la cúpula militar y la policía nacional. Estuvimos todos. La idea que tenemos es que mirando unas variables muy concretas con 39 variables que se examinaron por los expertos en analítica", indicó.

Añadió: “Concluimos que en el mapa colombiano hay 47 puntos no municipios, puntos específicos en la geografía colombiana, porque Algunos equivocadamente, si pasa algo en algún municipio, dicen que es todo el municipio y eso distorsiona. Entre 47 puntos que tienen un riesgo extremo de violencia electoral".

Explicó que la Fuerza Pública viene actuando sobre dichos puntos para prevenir o intervenir si se presenta cualquier eventualidad para garantizar la tranquilidad en las votaciones.

“Sobre esos puntos es que la fuerza pública ya viene actuando para prevenir o para conjurar si se presenta. Están muy preparados, hay 260.000 hombres aproximadamente de todas las fuerzas y la policía en territorio garantizando la tranquilidad de las votaciones", mencionó.

Enfatizó que las elecciones deben ser con libertad, transparencia y seguridad para todos como los votantes, jurados, testigos entre otros.

“Es para decirle a los colombianos, tenemos derecho a unas elecciones en paz, pero esas elecciones tienen que ser con mucha libertad, también con transparencia y que haya seguridad para todos, los votantes, los partidos, las campañas, los jurados de votación, los testigos, los funcionarios de la registraduría y todos los demás que acuden a los sitios de votación", resaltó.

Es de anotar que en Armenia estarán disponibles 578 unidades de la Policía Nacional en el marco de la jornada electoral.