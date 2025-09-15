Colombia ganó medalla de plata con Ángel Barajas en Copa Mundo de Gimnasia: Así fue su presentación

Nueva medalla para Colombia en el exterior. Luego de que el pasado domingo Natalia Linares obtuviera bronce en la prueba de salto de longitud del Mundial de Atletismo en Tokio, Ángel Barajas logró la plata en la Copa Mundo de Gimnasia Artística que se desarrolló en París, Francia.

Le puede interesar: Medalla de bronce para Colombia en Mundial de Atletismo: Sensacional presentación de Natalia Linares

El cucuteño, plata en los Olímpicos de 2024, lideró la clasificación de la prueba de barras paralelas con una puntuación de 15.033 (dificultad de 6.100 y ejecución de 8.933), y le siguieron el británico Joe Fraser con 14.500 y el también colombiano Yan Dairo Zabala finalizó en la tercera posición con 14.300 en la clasificación.

En la final, el colombiano Barajas brilló con una rutina de 6.100 de dificultad y una ejecución de 8.233, para así llegar a una puntuación total de 14.333, la cual le dio el segundo lugar en la general y así se colgó una nueva medalla en su corta carrera.

Así fue la rutina de Ángel Barajas

El deportista de 19 años también alcanzó la final de la prueba de barra fija tras quedar en la sexta posición en la ronda clasificatoria con una rutina calificada con 13.733, producto de una dificultad de 5.800y una ejecución de 7.933. No obstante, en la definición, quedó en la quinta posición con una puntuación de 14.200, siendo el italiano Carlo Mancchini el ganador con 14.433.

Lea también: Armand Duplantis lo volvió a hacer: Oro y nuevo récord mundial en el salto con pértiga

París fue la cuarta parada de la Copa Mundo de Gimnasia Artística, que ya se ha desarrollado en Varna, Bulgaría; Koper, Eslovenia; y Tashkent, Uzbekistán.