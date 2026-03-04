Santiago Buitrago gana el Trofeo Laigueglia en Italia

Primer triunfo del año para Colombia en el ciclismo. Santiago Buitrago fue el encargado de estrenar el 2026 con una gran victoria en el trofeo Laigueglia en Italia, una de las clásicas que se corren en esta época del año en Europa y un buen inicio antes de comenzar en firme su temporada.

Tras correr el Tour Down Under y ser cuarto en los Campeonatos Nacionales de Ruta, Buitrago viajó a Europa y primera carrera que corrió, primera que ganó. Ahora se preparará para la Tirreno Adriático que comienza el próximo 9 de marzo, la Vuelta a Cataluña y el Giro de Italia, su primer gran reto del año.

La carrera tuvo 192 kilómetros en un recorrido de pura clásica con siete repechos cortos pero explosivos, los más duros con el 8.4 por ciento de inclinación en donde el colombiano se sintió bien para atacar. Lo hizo a falta de 10 kilómetros para la meta y se impuso en solitario en Laigueglia.

Buitrago se convierte en el segundo colombiano en ganar esta carrera después de José Serpa que lo consiguió en el 2014. Miguel Ángel Rubiano y Egan Bernal fueron segundos en el 2012 y 2021, respectivamente.

En segundo lugar llegó el francés del Groupama, Romain Grégoire que cruzó a 25 segundos y el tercer lugar del podio fue para su compañero Antonio Tiberi que hizo de gregario y acompañante para Buitrago durante toda la carrera y especialmente en los últimos kilómetros.

Con este triunfo, Colombia gana su primera general del año, ya había celebrado con la victoria de Juan Sebastián Molano en la primera etapa del Tour de Omán en la que ganó en Bimmah Sink Hole.