Tadej Pogacar conquista la Strade Bianche: Así le fue a los colombianos

Tadej Pogacar, ganador de la edición 2026 de la Strade Bianche. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images) / Sara Cavallini

Tadej Pogacar comenzó su temporada de la misma manera que cerró la pasada, cumpliendo con su rol de favorito en cada competencia en la que participó. El ciclista esloveno celebró su primer título del 2026 en la Strade Bianche.

El corredor del Team Emirates, mejor ciclista del mundo respaldado por el Ranking de la UCI, se impuso en la línea de meta de la clásica italiana con una diferencia de 1′ sobre su principal perseguidor, el francés Paul Seixas. El mexicano Isaac Del Toro cerró el podio a 1′09″.

En 20 ediciones de la Strade Bianche, Pogacar es el ciclista más ganador de la competencia, sumando su cuarto título, tres de ellos consecutivos. La competencia nunca ha sido ganada por un colombiano, siendo Egan Bernal el más cercano de conseguirlo, con un podio en el 2021.

¿Cómo le fue a los colombianos?

La vigésima edición de la Strade Bianche contó con la presencia de dos corredores colombianos, Diego Pescador, del Movistar Team, y Brandon Rivera, del Ineos.

Pescador, corredor quindiano de 21 años, fue el mejor ciclista del país en la competencia, finalizando en el puesto 21 a 8′39″ del ganador; por su parte, Rivera, vigente campeón nacional de contrarreloj, terminó 75 a 14′17″.