Supuesto comunicado de exfuncionario de la gobernación del Quindío sobre empeño de camioneta oficial

Armenia

Y es que desde el mes de febrero se ha generado todo un escándalo en redes sociales sobre que una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental fue supuestamente empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

En las últimas horas se ha dado a conocer un supuesto comunicado donde el exfuncionario daría claridades sobre toda la situación en la que al parecer estarían al tanto otros funcionarios de la gobernación departamental.

En el documento inicialmente se lee que supuestamente lamenta todo lo sucedido porque entiende la indignación que generan este tipo de situaciones que involucran a servidores públicos.

“Entiendo la indignación, el dolor y la preocupación que esta situación ha generado, y asumo la responsabilidad que me corresponde como servidor público. Pero también debo expresar el profundo dolor que me causa ver como actores políticos del departamento hoy se lavan las manos, a pesar de que tenían pleno conocimiento de cada una de mis actuaciones como funcionario y actor político del Departamento”, indica.

Asimismo, expresa: “Lo que hoy se cuestiona sobre el empeño de vehículos públicos y la realización de negocios inmobiliarios fraudulentos ocurrió en un contexto de fuerte presión política y financiera. Durante la campaña a la Gobernación de Juan Miguel Galvis, quien conocía perfectamente de mis actuaciones, y por la cual asumí compromisos que superaban mis capacidades económicas, confiando en promesas concretas de contratos de obra en PROYECTA y contratos de cámaras en la Secretaria del Interior por valor de 25.000 Millones como los manifesté en audios de amplia circulación en medios nacionales; contratos que finalmente no me fueron otorgados y si a terceros. Para entonces ya había contraído deudas cuantiosas que me dejaron en una situación económica al límite”.

Sobre la situación que involucraría al candidato a la cámara de representantes por el partido centro democrático en el departamento, Jesús Bedoya sostuvo: “Más adelante. cuando me pidieron renunciar a la Secretaria de Agricultura para asumir la coordinación política de la campaña a la Cámara de Jesús Bedoya, se me dijo que garantizaban un salario equivalente al que devengaba como Secretario. Ese compromiso no se cumplió. Ante esa realidad, busqué alternativas de financiación, decisiones que el candidato Jesús Bedoya conoció y frente a las cuales estuvo enterado en reunión del mes de enero en la casa de Sebastián Camilo Cárdenas - Director de desarrollo Comunitario ubicada en MZ A Casa 10 del barrio la Miranda y de la cual Jesús Bedoya candidato a la cámara no puede decir lo contrario”.

Añadió: “No actué con ánimo de apropiarse de lo público ni de perjudicar al departamento. Actué bajo una presión que hoy reconozco debí manejar de otra manera. Pero no fui el único que tomó la decisión, ni el único que conocía estas decisiones. Varias personas estaban enteradas de lo que ocurría al interior de la Gobernación y de la campaña”.

Por ahora no se ha corroborado la validez del documento puesto que se ha generado un revuelo en los diferentes sectores donde destacan que podría tratarse de una firma falsa y hasta la fecha el exsecretario no aparece públicamente tras el escándalo.