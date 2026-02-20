Interponen denuncia en caso de exfuncionario del Quindío por presunto empeño de camioneta oficial

Armenia

No para la polémica en el departamento frente al exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo quien supuestamente habría empeñado una camioneta oficial por una deuda personal.

El caso se ha viralizado a través de las redes sociales y lo que más llama la atención es la ausencia del exfuncionario para entregar las claridades frente a la situación.

A propósito sobre el tema la administración departamental emitió un comunicado donde informan que interpusieron denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente por los hechos conocidos que podrían comprometer bienes del patrimonio público.

Desde Caracol Radio consultamos al secretario jurídico de la gobernación del departamento, Juan Carlos Alfaro quien evidenció que las actuaciones como particular del exfuncionario Bryant Naranjo no son responsabilidad de la gobernación ni de la institucionalidad.

Fue claro que uno de los temas que le llama la atención es que a través de redes sociales también se ha involucrado al exsecretario del Interior, Jaime Andrés Pérez sobre unas supuestas coimas de unos contratos, pero destacó que la inquietud se centra en que no se conocen las fuentes de las denuncias ni existen condiciones probatorios suficientes.

Explicó que a pesar de lo anterior, el gobernador del departamento ha dado traslado a la oficina de control interno y a los organismos de control para que establezcan las correspondientes investigaciones.

Asimismo, sostuvo que a hoy no les ha llegado denuncia formal de parte de algún órgano de control por eso se debe partir por la presunción de inocencia.

Enfatizó que le llama mucho la atención el caso sobretodo en época electoral por lo que no se extraña en que en los próximos días salga otra situación similar sin pruebas, pero aclaró que la obligación es dar a conocer a las entidades de control y órganos de auditoría interna aquellas situaciones que deban ser investigadas.

Comunicado de la Gobernación del Quindío

El Gobierno del Quindío informa a la ciudadanía que, en ejercicio de sus capacidades legales interpuso denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente, como presunto responsable al exsecretario de Agricultura, Bryan Steven Naranjo Raigoza, por los hechos conocidos que podrían comprometer bienes del patrimonio público de los Quindianos.

Se reitera, que esta actuación tiene como finalidad, poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la situación, para que adelante de manera célere y adecuada las investigaciones correspondientes.

Como administración pública y atendiendo nuestro principio rector de trabajar “Por y para la gente”, cumplimos con nuestro deber de poner en conocimiento de los organismos competentes cualquier situación que pueda afectar el patrimonio público.

Por ello, se hace un llamado a la prudencia y al respeto por las competencias de las instituciones, así como por el desarrollo normal de las investigaciones, evitando especulaciones que puedan interferir con el curso legal y judicial del proceso.

El Gobierno Departamental se dispone a colaborar plenamente con las autoridades investigativas y judiciales, informando a la opinión pública, dentro de los límites legales, sobre cualquier avance relevante que resulte de esta investigación.

La transparencia, la legalidad y la defensa de los intereses de nuestro territorio, son pilares fundamentales de principal observancia por esta administración.