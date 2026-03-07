Ordenan cierre de establecimiento turístico donde una mujer murió en Chinácota

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Chinácota adelantaron en las últimas horas el cierre del establecimiento Entre Flores donde se presentó una tragedia que le costó la vida a una mujer identificada Camila García Manrique.

El hecho que se presentó sobre una atracción, tobogán instalado hace un mes en el establecimiento, donde la mujer quiso disfrutar y terminó saliéndose del mismo, perdiendo la vida en circunstancias que están por establecerse.

El hecho que causó conmoción y preocupación en diversos sectores, provocó la reacción de las autoridades que realizaron una visita, inspección y determinaron que al parecer el lugar no contaba con los documentos, permisos para el funcionamiento de ese tipo de atracción.

Esto motivó la decisión de ordenar el cierre mientras se determinan las causas de lo ocurrido en ese lugar, ubicado en ese municipio turístico.

Se informó que las autoridades han avanzado en los actos urgentes, como también en las investigaciones que permitan determinar los hechos que rodearon el accidente y que terminó con la muerte de la mujer.