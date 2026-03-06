Murió joven en accidente en tobogán de establecimiento turístico en Chinácota

Muere joven en accidente en tobogán de establecimiento turístico en Chinácota. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La tarde de este jueves se registró un trágico accidente en la zona rural de Chinácota, donde una joven mujer perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe mientras se deslizaba por un tobogán en un establecimiento turístico del municipio.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años y natural de Tibú.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, la mujer se lanzó por una atracción conocida como “tobogán extremo”, pero al salir de la estructura habría perdido el control y terminó golpeándose con fuerza contra parte de la infraestructura.

Personas que presenciaron el hecho reaccionaron de inmediato y la auxiliaron, trasladándola en un vehículo hacia Cúcuta con la intención de que recibiera atención médica especializada.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, la joven falleció durante el trayecto.

Según se conoció, la atracción había sido inaugurada recientemente, en febrero, y formaba parte de la oferta de entretenimiento del establecimiento.

Algunas personas que habían visitado el lugar habían manifestado previamente su preocupación por la seguridad del tobogán, especialmente por una curva que, según señalaron, no contaba con contención suficiente.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las respectivas verificaciones para establecer con exactitud cómo ocurrió el accidente y determinar si la atracción cumplía con las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento.

La muerte de la joven ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de Tibú, municipio del que era oriunda, así como entre quienes se encontraban en el sitio turístico al momento del accidente.

Mientras avanzan las investigaciones, se espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes en este lamentable caso.