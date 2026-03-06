“Que respondan por la vida de Camila”: fuertes reclamos tras muerte de joven en Chinácota

Muere joven en accidente en tobogán de establecimiento turístico en Chinácota. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, la joven de 28 años oriunda de Tibú que sufrió un accidente en un tobogán en un establecimiento turístico de la zona rural de Chinácota, sigue generando fuertes reacciones entre organizaciones sociales del Catatumbo.

Desde Madres del Catatumbo por la Paz, su presidenta Carmen García cuestionó duramente al establecimiento donde ocurrió el hecho, asegurando que hasta ahora no han recibido ningún tipo de contacto por parte de los responsables.

“Hasta el momento este establecimiento no se ha comunicado con nosotros en ningún momento para decir que nos van a colaborar en el sepelio de la joven ni para decir que van a responder”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

La líder social también rechazó las versiones que, según indicó, han entregado representantes legales del lugar sobre supuestos acercamientos con la familia.

“Nosotros rechazamos lo que dijo el abogado de este establecimiento donde dicen que ellos se han comunicado con la familia. En ningún momento se han comunicado con la mamá de la niña ni con nosotras”, señaló.

García insistió en que el caso debe investigarse con rigurosidad, pues considera que el accidente ocurrió en condiciones que deben ser esclarecidas por las autoridades.

“Exigimos que se haga la investigación como debe ser y que respondan por la vida de Camila, porque ella perdió la vida en un establecimiento donde no había la seguridad”, manifestó.

Según relató, en un video del momento del accidente se escucharía a la joven preguntando si corría el riesgo de chocar con alguna estructura antes de lanzarse por el tobogán.

“Ella pregunta ‘¿no me voy a estrellar?’ y el que la está lanzando le dice que no. Apenas la tiran, se estrella con la pared”, aseguró.

La presidenta de la organización también recordó que García era una mujer comprometida con procesos sociales en el Catatumbo, donde trabajó apoyando a comunidades vulnerables y a mujeres de la región.

“Esa es nuestra hija la que falleció”, dijo García, al explicar que dentro de la asociación la joven era considerada parte de la comunidad que han construido durante años.

Además, resaltó que la víctima era madre de un niño de cuatro años, por lo que reiteró el llamado para que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.

“Es una madre de familia. Tiene un niño de cuatro años que queda huérfano”, concluyó.