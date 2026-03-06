Dejan libre a la “reina del cosquilleo” en Engativá: tiene más de 10 anotaciones por robo

Pese a los esfuerzos de las autoridades por capturar a una las mujeres más buscadas por cosquilleo en Bogotá, en las últimas horas, la joven fue dejada en liberad, luego de que reparar económicamente una de sus víctimas con $5 millones de pesos.

Captura de la mujer reincidente

Precisamente, uniformados de la Estación de Policía Engativá, habían capturado a la mujer por el delito de hurto en un establecimiento comercial.

Los hechos se registraron en el barrio Engativá Pueblo cuando la central de radio alertó sobre un presunto hurto a persona. De manera inmediata, los uniformados se desplazaron al lugar y, al llegar, la víctima manifestó que, mientras atendía a varios clientes, una mujer habría aprovechado un momento de distracción para sustraer dinero de la caja registradora.

Es de anotar que la detenida presenta más de 10 anotaciones por hurto agravado, siendo reincidente. La Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado 1.645 capturas por hurto en los corrido del año 2026.