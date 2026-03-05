“El Campín solo será demolido cuando esté listo el nuevo estadio”: Carlos Fernando Galán

A propósito del evento simbólico de inicio de obras del nuevo complejo deportivo del estadio El Campín, en el que estuvo junto al director del IDRD y el presidente de Sencia, el alcalde Carlos Fernando Galán habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

El mandatario destacó la apertura de la intervención y destacó las modificaciones que desde su administración realizaron al proyecto, el cual fue recibido inicialmente como una APP (alianza público-privada) previamente adjudicada.

¿Qué cambió en el proyecto del nuevo complejo deportivo?

“Nosotros vimos al principio que había un reto para poder cumplir el objetivo de tener un nuevo estadio y es que el proyecto original contemplaba construir el estadio en el mismo lugar en el que está el estadio actual. Y eso implicaba una demolición gradual del estadio actual y una construcción gradual del nuevo estadio”, señaló Galán.

Según el mandatario, la construcción en el mismo lugar implicaba una serie de retos e incertidumbres en materia de disponibilidad, recursos, uso simultáneo y seguridad, por lo cual la Alcaldía decidió modificar el proyecto.

“El estadio ya no se hará donde está el estadio actual, sino en el costado oriental del predio; de esa forma puede iniciar su construcción muy pronto, pero el actual seguirá operando. Eso va a garantizar que Bogotá tenga El Campín actual operando con fútbol, con espectáculos”, añadió.

Así las cosas, con el cronograma actual y con la construcción simultánea, se espera que las obras culminen en diciembre de 2027.

¿Cuándo comenzará la demolición de El Campín?

De esta manera, el alcalde Galán ratificó que el antiguo estadio El Campín “solamente entrará en demolición cuando esté funcional el nuevo estadio”, en un proceso ejecutado por fases.

“Aparte del estadio, que será de más de 50.000 espectadores, tendremos un auditorio filarmónico para más de 2.200 espectadores. Eso permitirá que la Filarmónica de Bogotá tenga una sede, también permitirá que eventos tipo Broadway puedan llegar a Colombia y tener un escenario allí para desarrollarse, tendrá un pabellón de deportes, tendrá un centro gastronómico, tendrá un centro médico”, describió el mandatario.