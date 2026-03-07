Habilitan rutas gratuitas de transporte en Pereira y Dosquebradas para las elecciones del 8 de marzo

Pereira

La estrategia, denominada ‘Rutas de la Democracia’, fue coordinada entre las empresas de transporte urbano y el Área Metropolitana Centro Occidente, con el propósito de promover la participación ciudadana y eliminar barreras de movilidad para las personas que acudan a las urnas en las elecciones al Congreso de la República.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 102 del 3 de marzo de 2026, el servicio operará entre las 7:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, horario durante el cual los ciudadanos podrán desplazarse sin costo hacia diferentes sectores del área metropolitana.

En total se dispondrán siete rutas gratuitas, que conectarán barrios y comunas con puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el sector de la Gobernación de Risaralda, facilitando el acceso a los puestos de votación. Laura Victoria Hidalgo, subdirectora de Transporte y Movilidad del AMCO.

“Esta iniciativa representa el compromiso institucional con la participación ciudadana, agradecemos la responsabilidad social de las empresas de transporte público colectivo que se vincularon a la jornada, reiterando que el objetivo principal es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin barreras de movilidad”, afirmó Hidalgo.

Le interesa: La Personería de Pereira se suma a la estrategia nacional de Paz Electoral

Las rutas habilitadas serán:

CAM – Gobernación – CAM, operada por Transportes Urbanos Cañarte Ltda.

El Remanso – Guayabal – Gobernación – El Remanso, a cargo de Urbanos Superbuses S.A.S.

Comuna del Café – Gobernación – Comuna del Café, operada por Líneas Pereiranas S.A.

Villa Verde – Gobernación – Villa Verde, a cargo de la Cooperativa Urbanos Pereira.

Montelíbano – Gobernación – Montelíbano, operada por la Cooperativa San Fernando.

Los Pinos – La Graciela – Los Pinos, servicio prestado por Transperla del Otún S.A. y Transportes Servilujo S.A.

Los Pinos – Frailes – Los Pinos, también operada por Transperla del Otún S.A. y Transportes Servilujo S.A.

Todos los vehículos que participarán en la jornada estarán identificados con el distintivo ‘Ruta por la Democracia’, lo que permitirá a los ciudadanos reconocer fácilmente los buses habilitados para este servicio especial.

Desde el AMCO señalaron que esta medida busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura, ágil y sin costos de transporte, facilitando así la llegada a los diferentes puestos de votación durante la jornada electoral.

Lea también: Pereira adopta medidas de seguridad y despliega más de mil policías para las elecciones del domingo