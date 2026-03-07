Actividades para celebrar el Día de la Mujer en Bogotá: fechas, horarios y más

Cartel de la Actividad tu voz sostiene. Que realiza la Secretaría de la Mujer, en conjunto de la Alcaldía de Bogotá (SDM). Foto: Secretaría de la Mujer

Este domingo, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres a nivel mundial, una fecha que busca reconocer y crear conciencia sobre el papel de la mujer en el mundo y sus luchas a través de los años.

Por este motivo, la Secretaría Distrital de la Mujer, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, busca debatir acerca de los estereotipos machistas, prevenir violencias y fomentar cambios de comportamiento hacia la igualdad, mediante el desarrollo de actividades sociales, culturales y pedagógicas en las que todos los ciudadanos de la capital colombiana podrán participar.

¿Cuáles son las actividades que se desarrollarán en el Día de la Mujer en Bogotá?

Desde el 14 de marzo hasta el 22 de marzo, la ciudadanía podrá disfrutar de tres actividades que las entidades gubernamentales tendrán preparadas en pro de concientizar la importancia de las luchas y rol de las mujeres:

Tu Voz Sostiene : Se hará un ‘bicipaseo’ con mujeres de la localidad de Los Mártires en el Parque Renacimiento. Este evento tendrá lugar en la Plazoleta de la Alcaldía Local de la localidad, desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde el 14 de marzo.

: Se hará un ‘bicipaseo’ con mujeres de la localidad de en el Este evento tendrá lugar en la de la localidad, desde Transformación Cultural: El equipo de Transformaciones Culturales, con las mujeres de la localidad de Ciudad Bolívar, buscará hacer un proceso de redistribución de trabajos de cuidado, en particular apoyo, a los que no son remunerados.

Esto, buscando darle importancia al fortalecimiento de las redes de apoyo para que “las mujeres que desempeñan esas labores puedan disfrutar una vida plena, libre de violencias y que puedan materializar sus proyectos de vida”, menciona la Secretaría de la Mujer.

El evento social tendrá lugar el 15 de marzo en el Parque El Tunal, de 9.00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Cómo Sentimos El Cuidado: El equipo de Transformaciones Culturales, con apoyo del Sistema Distrital de Cuidado, buscará crear conciencia sobre la importancia de los trabajos de apoyo que, a lo largo de los años, han venido siendo realizados únicamente por mujeres.

Esta actividad se llevará a cabo en la localidad de Usme; el 22 de marzo, aún con lugar exacto y hora por definir entre las entidades organizadoras.

Bajo el liderato de Laura Tami Leal, como secretaria de la entidad, la organización gubernamental apuesta por la concientización del rol de la mujer en las actividades cotidianas en la sociedad, como lo pueden ser los trabajos de cuidado no remunerado.

Esto, a través de la transformación cultural por medio de actividades pedagógicas y sociales; también buscando hacer énfasis en la mujer y la importancia de su rol, evitando así caer en estereotipos machistas y eliminar dichas creencias.

Todo esto sin olvidar que este 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, lo que “convoca a reflexionar sobre las desigualdades que aún enfrentan las mujeres y a promover cambios que permitan avanzar hacia la igualdad” indica la entidad en su página web.