Viernes de lluvia y bloqueos en la vía Bucaramanga - aeropuerto Palonegro

Bucaramanga

Taxistas que tienen reparos frente a decisiones de la concesión Aeropuertos del Oriente, la firma que maneja la terminal aérea de Bucaramanga cumplieron el anuncio de efectuar una manifestación que complica la circulación de vehículos en la vía que va de la capital de Santander hacia Lebrija.

Los conductores se ubicaron a la altura de un negocio dedicado a la venta de pólvora en el ascenso hacia el aeropuerto. Voceros de los manifestantes informaron a Caracol Radio que los cierres son intermitentes, pero generan problemas para los viajeros.

Los manifestantes indicaron que la concesión no cumple con una resolución de la Superintendencia de Puertos y Transportes a través de la cual permite el trabajo de forma libre en Palonegro.

Otro grupo de los transportadores del servicio público individual se desligaron de las protestas.