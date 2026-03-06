Hable con elPrograma

Ley seca en Bucaramanga comenzará este sábado a las seis de la tarde por elecciones

La restricción aplicará en todo el territorio de la ciudad durante el fin de semana de elecciones.

Alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que durante el fin de semana se aplicará la medida de ley seca en la ciudad con motivo de la jornada electoral.

Según informó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, la restricción iniciará este sábado siete de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes nueve de marzo a las 6:00 de la mañana en todo el municipio.

Portilla también hizo un llamado a los ciudadanos a mantener el buen comportamiento y respetar las normas durante este fin de semana, que calificó como clave para la democracia.

“Este fin de semana es muy importante para la democracia, pero también para los ciudadanos en Bucaramanga. El buen comportamiento va a determinar el avance de nuestra ciudad”, señaló.

Además, pidió prudencia y respeto por las autoridades para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.

Desde la administración municipal reiteraron que la medida busca mantener el orden y la tranquilidad para que los ciudadanos puedan salir el domingo a ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

