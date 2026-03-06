Elecciones 8 de marzo: Gobierno instala PMU para monitoreo de los 32 departamentos y 1103 municipios

La defensora Iris Marín, los ministros del Interior, Armando Benedetti y Defensa, Pedro Sánchez, el registrador Hernán Penagos, la cúpula militar y representantes del Gobierno instalaron el Puesto de Mando Unificado Nacional en el Ministerio del Interior, desde donde vigilarán el correcto transcurrir de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

Este punto permitirá la integración del servicio de la Policía Nacional, con las principales Instituciones del país para la vigilancia de los 32 departamentos y 1103 municipios, que cuentan con mesas de votación.

Las autoridades nacionales y regionales junto a los entes de control y la Fuerza Pública, vigilarán durante las 24 horas del día las mesas de votación y los diferentes puntos de atención en el país.

También, estarán pendientes de las movilizaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de evitar infiltraciones o alteraciones de órden público.

¿Qué restricciones hay por las votaciones?

A partir de mañana a las 6 de la tarde, y hasta el lunes 9 de mazo a las 12:00 pm, hay Ley seca en todo el país.

También hay cierre de fronteras con Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil a partir del sábado 6:00 de la tarde hasta el lunes a las 7:00 de la mañana.

Además de esto hay prohibición de reuniones privadas o eventos políticos, con el fin de evitar alteraciones de orden público en las elecciones del 8 de marzo.