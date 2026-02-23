Familiares de cucuteño piden al ICE en Estados Unidos noticias de su hijo

Cucuteño habría sido detenido por Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)/ Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Cúcuta

Los familiares de un joven cucuteño víctima de los controles migratorios en Estados Unidos pidieron al gobierno estadounidense noticias de su paradero.

Jhoana Steven madre del muchacho dijo a Caracol Radio que “inicialmente lo recluyeron en una cárcel federal, el 4 de febrero le ordenaron salida voluntaria y luego termino preso en Luisiana”.

Indicó la progenitora que le preocupa como el estado de salud del joven se ha ido deteriorando, además la incertidumbre sobre su paradero y las condiciones en que se encuentra agudizan más la condición de su familia.

La señora Steven pidió a través de Caracol Radio al gobierno colombiano que se aumenten los vuelos de los colombianos que vienen siendo deportados ante el grueso número de personas que han sido víctimas de esas redadas de la autoridad migratoria.

“El es un muchacho trabajador, que estaba adelantando su proceso regulatorio y venia trabajando para el sustento de nosotros y lamentablemente fue capturado en las calles y ahora no tenemos noticias de él”.