Empate en Corte Suprema de Justicia frena decisión sobre congresistas investigados por caso UNGRD
Dos conjueces definirán el futuro jurídico de los dirigentes políticos. No habrá decisión antes del 8 de marzo.
Noticia en desarrollo...
Hubo empate en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de llamar a juicio o de imponer una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas y un excongresista que habrían participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ante el empate, serán dos conjueces los que definirán el futuro jurídico de los dirigentes políticos.
Esto significa que no habrá decisión de fondo antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...